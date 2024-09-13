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14 единиц техники отправив из Иркутска в зону СВО

Среди техники есть КАМАЗы, УРАЛы и санитарные УАЗы.

Источник: Комсомольская правда

Из Иркутска в зону СВО будет передано 14 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра среди машин будут КАМАЗы, два УРАЛа и три санитарных УАЗика. Также «за ленточку» отправят пожарную автоцистерну и внедорожник.

— Сегодня уникальный случай: мы единовременно подготовили для отправки в наше подшефное подразделение в зоне проведения СВО сразу 14 автомобилей. Это именно та техника, что сейчас необходима нашим бойцам. Задачу сформулировали по потребностям после поездки к нашим ребятам на 9 мая. Вся колонна будет передана в подшефные части и пополнит парк техники, необходимый для выполнения боевых задач, — поделился мэр Руслан Болотов.

Транспортные предприятия города провели ремонт и техосмотр авто. Машины отправятся на передовую в полной готовности к выполнению поставленных задач. Передача произойдет по согласованию с командиром части. Также под покровительством администрации Иркутска работают пункты сбора гумпомощи и благотворительный фонд «Любимый город».