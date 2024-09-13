В Уфе перекрыли сразу четыре улицы из-за работ на инженерных сетях

Так, до 15 сентября полностью перекрыт участок на Бессонова — от улицы Комсомольской, 8 до Бессонова, 18. До 20 сентября частично ограничено движение по бульвару Хадии Давлетшиной — от дома № 3 до пересечения с проспектом Октября. С 14 сентября до 1 октября частично ограничат проезд по четной стороне на Пархоменко — от бульвара Ибрагимова до улицы Краснодонской. И с 14 по 25 сентября перекроют движение на половине проезжей части по улице Бородинской — рядом с домом № 24. Планируйте маршруты заранее.