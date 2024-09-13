19 улиц Новосибирска перекроют для проведения полумарафона Раевича

Полумарафон будет проходить 14 числа с 7:00 до 19:00.
Ограничения будут действовать на участка дорог по улице Фрунзе, Кирова, по Вокзальной и Октябрьской магистрали.
Полностью перекрыты для движения транспорта будут участки дорог на улице Романова, Потанинской, Ядринцевской, Трудовой, Орджоникидзе, Ленина, Депутатской, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинской, на Красном проспекте и Октябрьской магистрали.
Для водителей также будет ограничена стоянка на площади Ленина, на Красном проспекте и на улице Орджоникидзе.
Для горожан будут организованы пешеходные переходы на Ядринцевской, возле Красного проспекта, 22, у Дома быта и часовни на Красном проспекте.
Подробнее о перекрытых участках можно узнать на сайте мэрии Новосибирска. Сотрудники городской администрации также призывают водителей автомобилей быть внимательными на дорогах, руководствоваться знаками и информационными щитами.
МК в Новосибирске писал, что 14 сентября состоится ежегодный полумарафон Раевича. В мероприятии примет участие около 15 000 человек.