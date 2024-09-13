Густой туман окутал некоторые районы Свердловской области

Об этом сообщают в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекция призывает участников к предельной бдительности в условиях плохой видимости», — добавили в ведомстве.
В ГИБДД рекомендуют водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию, включить противотуманные огни и фары. Пешеходам необходимо носить световозращатели на верхней одежде.
«МК-Урал» ранее писал, что утром 10 сентября густой туман образовался на трассе Пермь — Екатеринбург на отрезке с 184 по 230 километр. Это район Ачита и Нижних Серег.
9 сентября на 184 километре трассы Пермь — Екатеринбург (Ачитский район) ухудшилась видимость, на дороге образовался туман.