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Когда в Волгограде построят аквапарк в пойме реки Царицы?

Площадь объекта составит 49 тыс. кв. м, вместимость — до 3 тыс. человек, на территории разместят 10 бассейнов.

Пока что проект аквапарка прошёл стадию защиты в гос­корпорации ВЭБ РФ.

— Теперь будем подавать заявку на включение в государственную программу льготного кредитования. Объект создаётся за счёт частных инвестиций, но при льготной господдержке.

сообщил Андрей Еркин
директор ООО «Парк»

Площадь объекта составит 49 тыс. кв. м, вместимость — до 3 тыс. человек. На территории будут находиться 10 тематических бассейнов, в том числе с имитацией волн, 23 горки высотой до 20 метров, детский аквагородок, фуд-корт и событийное пространство, парковка, рассчитанная на 470 машин. Ориентировочная стоимость объекта — 5 млрд руб.

Построить новый центр вод­ных развлечений планируется до 2027 г.

строительство