Когда в Волгограде построят аквапарк в пойме реки Царицы?

Площадь объекта составит 49 тыс. кв. м, вместимость — до 3 тыс. человек. На территории будут находиться 10 тематических бассейнов, в том числе с имитацией волн, 23 горки высотой до 20 метров, детский аквагородок, фуд-корт и событийное пространство, парковка, рассчитанная на 470 машин. Ориентировочная стоимость объекта — 5 млрд руб.