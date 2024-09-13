В Башкирии укрепят берега двух рек

«После завершения руслорегулирования от негативного воздействия вод будут защищены 383 человека, 128 домов с надворными постройками, три железобетонных автомобильных моста и т. д. , — отметили в минэкологии Башкирии. — Администрация Абзелиловского района не располагает такими средствами. Поэтому министерством природопользования и экологии РБ проведение руслорегулирующих работ на реках Большой и Малый Кизил в Абзелиловском районе представлено для рассмотрения на Экспертном совете по бюджетным инвестициям Башкирии для решения вопроса о его включении в РАИП. Надеемся на положительное заключение».