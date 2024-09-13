14 сентября движение в районе Советской площади будет перекрыто из-за балета, предупредили автомобилистов в пресс-службе управления дорожного хозяйства Воронежа.
Причина — проведение открытого урока балета.
- с 18:00 13 сентября до 22:00 14 сентября будет запрещена парковка и остановка на участках улиц Театральной — от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого, 25 Октября — от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури, Художника Бучкури — от улицы 25 Октября до улицы Авиационной, Орджоникидзе — от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе;
- с 8:00 до 22:00 14 сентября будет запрещено движение на участках улиц Театральной — от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого, 25 Октября — от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури, Художника Бучкури — от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ), Орджоникидзе — от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе.