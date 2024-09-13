В Омске в этом году откроется ещё три «Кванториума»

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, дополнительные направления в них будут отличаться друг от друга. В школах №№ 110 и 144 это будут гео/аэрокванты, в 144-й школе и 75-й гимназии — хайтеккванты. Кроме того в гимназии № 75 будут проходить занятия робототехнике, а в 110-й школе появится такое направление, как электроэнергетический квант.