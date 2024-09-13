В Омске в этом году откроется ещё три «Кванториума»

Они откроются в школах №№ 110 и 144 и гимназии № 75.
Ремонт в помещениях уже сделан, ведётся оснащение инвентарём и оборудованием.
«Совсем скоро ещё больше наших школьников смогут заниматься в современных учебных лабораториях химией, физикой, биологией. В центрах будет действовать и робоквантум — современная лаборатория, оснащённая современным оборудованием и передовым программным обеспечением», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, дополнительные направления в них будут отличаться друг от друга. В школах №№ 110 и 144 это будут гео/аэрокванты, в 144-й школе и 75-й гимназии — хайтеккванты. Кроме того в гимназии № 75 будут проходить занятия робототехнике, а в 110-й школе появится такое направление, как электроэнергетический квант.
В Омске уже действуют «Кванториумы» на базе школ №№ 77, 151 и 4. В прошлом году на там прошло обучение 1 556 человек. В этом году планируется охватить ещё больше учащихся. Запись ведётся через Навигатор дополнительного образования Омской области.