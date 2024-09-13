Капремонт четырех улиц полностью завершился в Иркутске

В Иркутске завершился капитальный ремонт четырех улиц. Работы полностью выполнили на Литвинова, Чайковского и участках Трудовой и Байкальской. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию города, восстановление дорожного полотна проходило по нацпроекту «Безопасные качественный дороги».
— Были выполнены различные мероприятия, включая замену асфальта на дорогах и тротуарах, установку бордюров и ограждений, уровень колодцев был отрегулирован, также была проведена санитарная обрезка и снос аварийных деревьев. На улицу Литвинова высадили ели и отремонтировали водоотводный лоток, а на Чайковского появился пандус для людей с ограниченными возможностями, — пишет информационное агентство.
Всего за 2024 год по нацпроекту БКД обновят покрытие на 26 участках областного центра.
В этом году по нацпроекту в нескольких районах столице региона обустроят 26 участков общей длиной 28,4 км. Работы ведутся подрядными организациями во всех частях города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из областного центра в зону СВО отправят 14 единиц техники. Прежде, чем передать технику ее отремонтируют и проверят на исправность работы.