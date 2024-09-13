Капремонт четырех улиц полностью завершился в Иркутске

— Были выполнены различные мероприятия, включая замену асфальта на дорогах и тротуарах, установку бордюров и ограждений, уровень колодцев был отрегулирован, также была проведена санитарная обрезка и снос аварийных деревьев. На улицу Литвинова высадили ели и отремонтировали водоотводный лоток, а на Чайковского появился пандус для людей с ограниченными возможностями, — пишет информационное агентство.