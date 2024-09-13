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В Татарстане в эти выходные температура воздуха составит до +25 градусов

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 95% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в эти выходные температура воздуха составит до +25 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

В субботу, 14 сентября, ночью температура воздуха составит от +3 до +12 градусов. Днем столбик термометра покажет от +20 до +25 градусов. Погода будет с переменной облачностью.

В воскресенье, 15 сентября, ночью синоптики прогнозируют от +4 до +12 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 9 метров в секунду.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда наступит бабье лето 2024 в Татарстане.