В Татарстане в эти выходные температура воздуха составит до +25 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
В субботу, 14 сентября, ночью температура воздуха составит от +3 до +12 градусов. Днем столбик термометра покажет от +20 до +25 градусов. Погода будет с переменной облачностью.
В воскресенье, 15 сентября, ночью синоптики прогнозируют от +4 до +12 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 9 метров в секунду.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда наступит бабье лето 2024 в Татарстане.