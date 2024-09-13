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Синоптики пообещали омичам резкое похолодание в эти выходные

Местами температура воздуха не превысит +12 градусов.

Сейчас в Олбани: +17° 2 м/с 77% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

На этих выходных в Омской области произойдет резкое похолодание. Местами регион зальют небольшие дожди. О том, какая будет погода в Омске 14 и 15 сентября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу, 14 сентября, температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Местами пройдет слабый дождь.

Ночью в воскресенье, 15 сентября, температура воздуха составит +7…+12 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют похолодание до +12…+17 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 9−14 м/с.