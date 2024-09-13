Синоптики пообещали омичам резкое похолодание в эти выходные

На этих выходных в Омской области произойдет резкое похолодание. Местами регион зальют небольшие дожди. О том, какая будет погода в Омске 14 и 15 сентября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на субботу, 14 сентября, температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Местами пройдет слабый дождь.
Ночью в воскресенье, 15 сентября, температура воздуха составит +7…+12 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют похолодание до +12…+17 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 9−14 м/с.