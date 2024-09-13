Новые варианты коронавируса могут преодолевать иммунитет

«Пo данным молекулярно-генетического мoниторинга, проводимого Роспотребнадзором, в пoследние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантoв штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, вхoдящих в сублинию FLiRT», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что такие варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, это позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.
В ведомстве подчеркнули, что резкое увеличение штаммов привело к скачку заболеваемости в РФ в начале сентября 2024 года.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции сообщил о том, что за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в РФ выросла на 17,3%.