В Ростовской области дополнили список причин для прекращения полномочий губернатора

В Ростовской области пополнили список причин для прекращения полномочий губернатора. Об этом сообщили на сайте правовой информации региона.
Так, если губернатор приобретает статус иностранного агента, то это станет основанием для досрочного прекращения его полномочий. Соответствующую поправку внесли в устав Ростовской области.
Также причинами являются смерть, отрешение от должности президентом РФ, уход по собственному желанию, признание частично или полностью недееспособным, а также пропавшим без вести. Кроме того, причинами являются выезд из страны на постоянное место жительства и прекращение гражданства России.