К саммиту БРИКС в Казани завершен ремонт 13 гостиниц

Накануне ремонтируемые объекты посетил мэр Казани Ильсур Метшин. «Саммит пройдет, а обновленная инфраструктура останется для будущих гостей города, повысит возможности нашей туристической сферы. По итогам прошлого года мы впервые преодолели планку в 4 миллиона туристов. А по итогам первого полугодия в Казань приехало уже 2,1 миллиона человек, что на 22% больше, чем за первое полугодие прошлого года», — заявил он время осмотра.