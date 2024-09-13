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В первом туре конкурса «Культурная столица России» за Омск отдали 80 тысяч голосов

Такой результат поднял город на второе место в общем зачете.

Источник: Комсомольская правда

В минувший четверг завершился первый этап конкурса «Культурная столица России — 2026». Сейчас в общем зачете Омск занимает второе место. Свой голос за город отдали 80 тыс. человек.

Из соревнования вышли 6 городов. Теперь экспертная комиссия выберет победителя среди 20 участников.

«Нам очень приятно, что омичи поддержали свой город, и приложили все усилия, чтоб в народном голосовании Омск занял одну из первых позиций, благодарим всех за такую поддержку», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Трофимов также отметил, что сейчас ожидается решение комиссии по заявке. У Омска еще есть шанс до 26 сентября набрать необходимые 10 тыс. голосов и обогнать Владимир в общем зачете.