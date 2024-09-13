Шнобелевскую премию вручили изобретателям голубиной ракеты и метода анального дыхания

Шнобелевскую премию по анатомии получили Маржолен Виллемс и ее коллеги. Они исследовали, в какую сторону закручивается узор волос у людей в Южном и в Северном полушарии. Ученые не знают, что на это влияет — генетика или факторы окружающей среды, — поэтому Виллемс и ее коллеги проанализировали три группы детей: родившихся в Париже, родившихся в чилийском Сантьяго, и 37 пар близнецов, родившихся также в Париже. В результате выяснилось, что у близнецов волосы закручиваются в одном направлении, что указывает на сильное влияние генов в этом вопросе. В то же время у детей из Южного полушария волосы были ориентированы против часовой стрелке чаще, чем у детей из Северного полушария.