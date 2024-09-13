Зампред Совета Федерации провела встречу с губернатором Иркутской области

В Москве прошла рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На ней обсуждалось детское здравоохранение в Приангарье. В частности, открытие двух новых отделений в Иркутской детской областной больнице и планы по строительству нового корпуса ИГОДКБ.
По данным главы региона, проектно-сметная документация на строительство нового корпуса уже готова и прошла оценку в госэкспертизе. Областной минздрав разместил заявку на выделение софинансирования из федерального бюджета в 2025—2027 годах. Напомним, что проект включает в себя помещения стационара, консультативно-поликлинический центр, отделения реанимации и интенсивной терапии и операционный блок.
Открытие двух новых отделений в Иркутской областной детской больнице прошло совсем недавно: кардиохирургия сможет принимать около 500 маленьких пациентов в год, первые уже поступили на лечение. Помогать в этом будет новое отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Оно оснащено одним из самых современных приборов, ангиографом, который приобрели за 109 миллионов рублей из областной казны по программе «Развитие здравоохранения» на 2019−2025 годы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Приангарья провел рабочую встречу с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, на которой обсуждалось строительство жилья на территории региона, расселение аварийных домов и исполнение профильных национальных проектов.