Зампред Совета Федерации провела встречу с губернатором Иркутской области

Открытие двух новых отделений в Иркутской областной детской больнице прошло совсем недавно: кардиохирургия сможет принимать около 500 маленьких пациентов в год, первые уже поступили на лечение. Помогать в этом будет новое отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Оно оснащено одним из самых современных приборов, ангиографом, который приобрели за 109 миллионов рублей из областной казны по программе «Развитие здравоохранения» на 2019−2025 годы.