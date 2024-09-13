Жители Ростова-на-Дону опубликовали снимки сильной грозы

Жители Ростова-на-Дону поделились в социальных сетях снимками молний, которые сверкали в ночь на 13 сентября. Очевидцы заявили, что «сентябрь решил отыграться за все лето».
Ростовчане утверждают, что во время мощной грозы молния ударила в жилой дом на Шолохова, попала в дерево в районе «Ростов Арены», а также подпалила траву на левом берегу Дона.
Некоторые интернет-пользователи признались, что природное световое шоу оказалось красивым, но довольно страшным.
По данным синоптиков, днем грозовых осадков в Ростове-на-Дону не ожидается. Воздух должен прогреться до +19−31 градуса, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.