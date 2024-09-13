«Матрона — не волшебница»: в Челябинск на следующей неделе привезут ковчег с мощами Матроны Московской

В Челябинск 22 сентября привезут ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Реликвию готовятся принимать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Православные верующие чаще всего обращаются к святой с просьбами об исцелении от болезней, защите от несчастий и помощи в семейных делах.
— Важно помнить, что святая Матрона — не волшебница, — предупредили в Челябинской епархии РПЦ. — Она не может исполнять все наши желания. Но блаженная старица может помочь найти правильный путь, укрепить веру, обрести надежду.