Афиша выходных: куда сходить в Новосибирске 14 и 15 сентября

Покажут фильм «Холодный детектив». 17 лет назад детектив Ли был с позором уволен из полиции за идиотскую выходку на пресс-конференции. Дочь-подросток сбежала, а сам он живёт под мостом. Однажды в городе начинают происходить жестокие убийства, жертвами которых становятся подозреваемые в давних нераскрытых. Полиция в замешательстве, но безумный следователь Ли способен общаться с призраками будущих жертв, поэтому сразу выходит на след преступников.