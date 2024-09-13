Афиша выходных: куда сходить в Новосибирске 14 и 15 сентября

Суббота 14 сентября:
Парад студенчества
С 17:00 на Михайловской набережной. Вход свободный.
Для гостей и участников праздника подготовили развлекательную программу. Откроет парад шествие первокурсников вузов и сузов. В течение праздника будет работать аллея возможностей и игровые зоны. На главное сцене состоится концертная программа, хэдлайнером праздника станет группа «Комната культуры».
16+
Сибирский фестиваль бега
В 8:00 на площади Ленина. Вход свободный.
Спортсмены пробегут по историческому центру города в районе площади Ленина от улицы Фрунзе до улицы Сибревкома. Предусмотрены дистанции 1,5 км, 3 км, 21,1 км, корпоративную эстафету и впервые на 10 км. Для маленьких спортсменов — «Детская лига», забеги на 60 метров.
0+
Фестиваль научного кино
С 13:00 в кинотеатре Победа. Вход свободный.
Покажут фильм «Фабрика заблуждения» и «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир», которые рассказывают про исследования ученых в разных областях и как они влияют на наш мир.
16+
Фестиваль «Современное кино Китая»
В 19:00 в кинотеатре Победа. Вход свободный
Покажут фильм «Холодный детектив». 17 лет назад детектив Ли был с позором уволен из полиции за идиотскую выходку на пресс-конференции. Дочь-подросток сбежала, а сам он живёт под мостом. Однажды в городе начинают происходить жестокие убийства, жертвами которых становятся подозреваемые в давних нераскрытых. Полиция в замешательстве, но безумный следователь Ли способен общаться с призраками будущих жертв, поэтому сразу выходит на след преступников.
16+
Выставка «Сахарница»
В 15:00 в Арт-резиденции «Респект» (ул. Никитина 70). Вход свободный.
Собрано более 50 работ из разных городов России и СНГ. В программе не только выставка картин и инсталляций, но и живая музыка, развлекательная программа, мастер-классы и интерактивные танцы.
16+
Воскресенье 15 сентября:
Фестиваль «Современное кино Китая»
В 19:00 в кинотеатре Победа. Вход свободный
Покажут фильм «Слепой меч 2», а после показа состоится обсуждение с экспертом. В новом фильме слепой герой случайно спасает маленькую бродяжку, которая стала свидетельницей убийства целой семьи, совершенного неким меченосцем-психопатом и его подручными. Девочка, которую зовут Чжан Сяою, остаётся жива и умоляет героя помочь ей отплатить убийцам.
16+
Танцевальный спектакль «Отроки во Вселенной»
В 12:00 в ДК Академия (ул. Ильича 4). Вход свободный.
Это космическая история о любви к танцу. Герои через хореографические постановки перенесут зрителя туда, где так важно оставаться собой, беречь друг друга и планету, думать, чувствовать и знать, что всë возможно.
16+