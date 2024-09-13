Выходные ещё порадуют жителей Хабаровского края теплом

После прохладной рабочей недели нас ожидают довольно комфортные выходные. Хотя ночью столбик термометра всё чаще стремится к нулевым отметкам, днём мы еще вспомним о лете.
Синоптики обещают жителям Хабаровского края на выходных преимущественно без осадков. Дневные температуры +15…+20 градусов в субботу и +19…+24 в воскресенье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Ночные температуры не поднимутся выше +7 градусов, в субботу местами ожидаются заморозки до −2 градусов.
Слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, местами, в северных районах, с порывами до 15−20 метров в секунду.
В Хабаровске днём в субботу воздух прогреется до +16…+18 градусов, в воскресенье — до +22. Ночью термометры покажут до +8. Южный и юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду в субботу, в воскресенье — до 10 метров в секунду.