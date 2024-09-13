Выходные ещё порадуют жителей Хабаровского края теплом

В Хабаровске днём в субботу воздух прогреется до +16…+18 градусов, в воскресенье — до +22. Ночью термометры покажут до +8. Южный и юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду в субботу, в воскресенье — до 10 метров в секунду.