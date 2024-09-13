«Критиков я не воспринимаю — кино делается для зрителей»

Стася Милославская — одна из самых востребованных молодых российских актрис, известная зрителям по ролям в фильмах «Бык», «Огонь», «Стрельцов» и «На острие». В ближайшее время на российских стримингах выйдут сразу несколько сериалов, в которых Милославская сыграла главные роли, два из них — «Челюскин. Первые» и «Чужие деньги» уже показали в конкурсной программе фестиваля «Новый сезон», который проходит в эти дни на курорте Роза Хутор. В интервью «Известиям» актриса рассказала о разнице в съемках постельных сцен на Западе и в России, о том, на что бы пошла ради роли у Жоры Крыжовникова и как оказалась в небольшом эпизоде в сериале «Комбинация».
— На фестивале «Новый сезон» вы сразу с двумя проектами. И «Челюскин. Первые», и «Чужие деньги» представлены в конкурсной программе от двух конкурирующих стримингов — Wink и «Иви».
— Честно скажу, мне это очень приятно. Ощущение, что я не зря так мало спала и так много трудилась, и плоды своих трудов могу теперь собрать и увидеть на экране. Я приехала на «Новый сезон» с ощущением праздника. На этом фестивале я впервые, так получалось, что в предыдущие разы были проекты с моим участием, но я никогда не попадала сюда, потому что работала.
— Два сериала, два совершенно разных жанра. «Челюскин» — катастрофа, «Чужие деньги» — криминальная драма. Где было сложнее?
— На «Чужих деньгах». Эта история сама по себе очень сложная, как и история моей героини. Но сравнивать тоже сложно, потому что это совершенно разные работы. Если в «Челюскине» всё было больше про «физику», то в «Чужих деньгах» больше про менталку. В первых сериях мы видим мою Алину очень собранной, но глобально это очень мужское кино, где женщине отведено на самом деле совсем чуть-чуть. Ее потом не раз будут называть прикроватной тумбочкой или еще чем-то в этом роде. Будто бы она мебель, которую передвигают. Но при этом Алина будет проходить путь от этой самой тумбочки до теневого лидера.
— Раз «Чужие деньги» — это мужское кино, то какое кино «Челюскин»?
— Оно тоже мужское на самом деле, но здесь очень много времени отведено любви. Но это моя героиня поднимает все вопросы, решает, что нужно спасать людей на собаках, она всё берет в свои руки. У нее важная профессия, в «Челюскине» я играю метеоролога.
— У нее есть реальный прототип?
— На пароходе «Челюскин» действительно была метеоролог Ольга Комова, но мы не стали использовать ее имя как оно есть. Всё-таки у нас кино, в котором допускается много художественного вымысла. Поэтому мы чуть-чуть ее переделали и дописали несколько сюжетных линий. Я никого не использовала в качестве образца при подготовке к этой роли, с нуля лепила персонажа по тому сценарию, который у меня был.
— С метеорологами много общались?
— Я ездила на кафедру метеорологии в МГУ, где мне показывали и рассказывали, как работают все эти приборы. Выучить всё это, конечно же, было тяжело. Это профессия, на которую нужно учиться много лет. Но что могла, то я вынесла оттуда.
— На фестивалях работает много критиков и журналистов. Многие отзывы пишутся уже в режиме реального времени. Восприятие критиков и зрителей может вас заставить сомневаться в результатах своей работы?
— Критиков я не воспринимаю, поскольку считаю, что кино делается для зрителей, а не для критиков. Суть их работы я не очень понимаю. Я дружу с некоторыми критиками, и они сейчас могут за это на меня обидеться. Но это всё равно субъективный взгляд. Кино делается для зрителя, на разную аудиторию. Иногда это что-то узкопрофильное, иногда это для широких масс. Поэтому пошатнуть меня в этом плане сложно. Если ко мне хотя бы один человек подойдет на улице и скажет «спасибо большое», то я пойму, что всё было не зря.
— К вам часто так подходят?
— Бывает.
— А вообще узнают на улице?
— Редко. Обычно это я еду в такси, разговариваю с водителем, и когда он спрашивает, чем я занимаюсь, то сразу мнусь. Потому что дальше последует куча вопросов. Но когда у меня есть настроение, я говорю, что работаю в кино, актриса. Дальше обычно следует вопрос, где я снималась. Я опять начинаю ломаться, потому что ненавижу отвечать на эти вопросы. Перечисляю. Тысячу раз попадала в такие истории, когда у человека сразу меняется взгляд и потом он говорит: «А, это вы. Я бы вас никогда не узнал». И мне это приятно. Потому что у меня роли очень разные. Разные эпохи, разные характеры и даже разные прически.
— Часто приходится из-за ролей менять имидж? Волосы красить, например?
— Волосы — нет, пока что еще не приходилось. Всё жду, когда меня постригут, но пока никто не хочет.
— Насколько вы готовы шагнуть в смене образа ради роли?
— Даже налысо готова постричься. Но в такие моменты хочется понимать, для кого и для чего я это делаю. Вчера показывали сериал «Аутсорс», я знаю, что героиня Даши Котрелевой, которая играет жену героя Вани Янковского, потом будет бритоголовая. И это всё происходило в кадре, вживую. Я бы ради «Аутсорса» тоже побрилась.
— Есть ли такой режиссер, который скажет, что завтра вам надо для роли сбрить волосы и поправиться на 20 кг, и вы согласитесь?
— В таком случае мы подписываем договор, я получаю аванс, потому что здесь уже нужны гарантии, что я это не зря делаю, что мы действительно войдем в съемочный процесс. Потому что, как показывает практика, иногда артисты заходят в съемочный процесс и спустя пару съемочных дней их могут поменять на других актеров.
— Но так режиссер-то есть?
— Жора Крыжовников.
— В «Чужих деньгах» есть эротические сцены. Насколько это сложная задача для актрисы? Есть у вас какие-то методы, чтобы настроиться на такие съемки?
— Никаких методов нет, это всё экспромт. Первый раз страшно, второй раз ты уже забываешь, что это твое тело и оно тебе принадлежит. Но в начале всегда страшно. Думаешь, что сейчас разденешься, а у тебя тут что-то не так, здесь что-то не то. Тут еще и Макс Матвеев рядом накачанный, которому надо как-то соответствовать. Всегда куча разного мусора в голове, но как только дают команду «Мотор», он испаряется. Но здесь еще и с партнером должно повезти.
— Здесь повезло?
— Да, Макс супер. Мы много смеялись, чтобы разрядить обстановку. Потому что все понимали, что в этот момент всем максимально неловко и неуютно.
— За рубежом, кстати, для таких сцен зовут специальных инструкторов.
— Да, и это очень круто. У меня был опыт работы за рубежом, где была не совсем постельная сцена, но довольно романтическая. Я человек русский, мне всё нормально. Сказали раздеваться — разденусь. Но в итоге перед этой сценой мы сидели вместе с режиссером-европейцем и обсуждали, что можно и что нельзя, будет ли мне комфортно. Такой подход — это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо, потому что убивает в моменте всю импровизацию.
— Кстати, ощущение, что секса в российском кино стало больше.
— Да, что удивительно. Но пусть он будет. Давайте хотя бы его уже не будем запрещать.
— Насколько сейчас вы избирательно подходите к выбору проектов?
— В этом плане кино очень непредсказуемо. На площадке может быть одно, а на экране ты вообще ничего не узнаешь. К сожалению, моя работа заканчивается, когда я выхожу из кадра. Дальше этот материал попадает в руки, которые могут с ним делать, что хотят. Если у них хватает таланта и вкуса, то получается всё так, как надо. Здесь должно сойтись всё, но, увы, не всегда так получается. Но при всем этом я всегда стараюсь быть избирательной, хотя интуиция не всегда помогает. В июне мы закончили снимать «Чужие деньги», и я всё лето ничего не делала, осенью у меня тоже проектов не планируется. До конца этого года я пока что вольная птица.
— А чем планируете заниматься?
— Да ничем, буду балбесничать (смеется).
— А театр?
— В театре остался один спектакль, а выпускать что-то новое пока нет желания. Я работаю в Театре им. Ермоловой, но так получилось, что остался один — «Утиная охота», где мы с Ваней Янковским играем.
— Один спектакль, но на который до сих пор почти невозможно попасть.
— Да я даже друзей своих не могу на него провести! Мы сейчас еще на гастроли по всей России. Будем Ивана показывать.
— Как вы сейчас попадаете на проекты? По старинке через прослушивание или есть роли, которые под вас уже писали?
— Такого еще не было, только обещают. Андрей Золотарев, наш большой и известный сценарист, на фестивале «Пилот» обещал написать роль специально для меня. Андрей, если ты это прочитаешь, займись этим, пожалуйста (смеется).
— Насколько тяжело сейчас стало подходить к сценариям? Мир очень поменялся и продолжает меняться, углы становятся более сглаживаемыми, особенно в кино.
— Меня это всё очень сильно ранит. Поэтому я и как зритель, и как актриса очень цепляюсь за такие проекты, как «Аутсорс». Когда ты смотришь и думаешь: а так можно? Хочется поднимать в кино очень важные темы, которые могут повлиять на человека. Не знаю, насколько кино вообще может на него повлиять, но хочется верить, что хотя бы на 1% оно влияет.
— Контент сейчас стал лучше?
— Мне кажется, его сейчас стало гораздо больше. Выбора тоже стало больше, но и жемчужины здесь по-прежнему можно найти. Круто, что на это в принципе стали больше выделять денег, значит, есть больше возможностей.
— Вы еще снялись в сериале «Комбинация»…
— В «Комбинации» я по фану, ничего там не сыграла. Режиссер «Комбинации» Никита Власов — это режиссер сериала «Лада Голд», в котором я снималась. Он создает свою мультивселенную, куда на эпизоды или небольшие роли приглашает артистов, с которыми работал. Поэтому я прилетела на съемки малюсенького эпизода на один съемочный день в Саратов. Просто по дружбе.
— Стриминги активно пытаются осмысливать время, которое прошло: мы то и дело видим сериалы про 80-е и 90-е. Как вы считаете, почему так держимся за это? Для некоторых это уже ностальгия по времени, в котором они никогда не жили.
— Это никуда не уходило. В 2019 году, когда мы выпустили фильм «Бык», мне казалось, что, в принципе, на этом можно ставить точку. Но нет. Вероятно, через обращение к вчерашнему дню, мы можем рассказывать о темах, актуальных сегодня. Если про сегодня сказать еще нельзя, то можно про вчера. Провести аналогию, посмотреть в зеркало, условно говоря. Это еще и дополнительная возможность порефлексировать и проанализировать, где и в какой момент что-то пошло не туда или туда.
— В 2022 году на Netflix вышел сериал «С холода» с вами в главной роли. Как сейчас обстоят дела с международными проектами?
— У Юры Борисова и Марка Эйдельштейна всё хорошо, я за них безумно рада. Смотрю, как Юра фотографируется с Анджелиной Джоли (смеется). У меня никак, но я и не двигалась в эту сторону. Да, был момент, когда после выхода этого сериала ко мне стали стучаться агенты из Лос-Анджелеса и Лондона. Мы даже начали какие-то переговоры. Но у них это не так быстро происходит, а потом уже всем было не до этого. Сериал вышел в конце января 2022 года.
— Вы еще заявлены в касте фильма «Роднина», который уже превращается в долгострой.
— Режиссер Константин Статский просто пригласил меня без проб сняться в небольшой роли. Я согласилась, потому что он сказал, что в главной роли дебютантка, которую хочет окружить опытными артистами. Мне это очень польстило. Меня без проб куда-то зовут? Ладно. Мы уже фактически на площадке придумали героиню, ее совсем чуть-чуть в фильме, зато она очень яркая. Но это вымышленный персонаж, потому что наше фигурное сообщество очень трепетно и ревностно относится к таким историям, они не дали использовать ни одно из настоящих имен. Я играю фигуристку из сборной.