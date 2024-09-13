«Критиков я не воспринимаю — кино делается для зрителей»

— В этом плане кино очень непредсказуемо. На площадке может быть одно, а на экране ты вообще ничего не узнаешь. К сожалению, моя работа заканчивается, когда я выхожу из кадра. Дальше этот материал попадает в руки, которые могут с ним делать, что хотят. Если у них хватает таланта и вкуса, то получается всё так, как надо. Здесь должно сойтись всё, но, увы, не всегда так получается. Но при всем этом я всегда стараюсь быть избирательной, хотя интуиция не всегда помогает. В июне мы закончили снимать «Чужие деньги», и я всё лето ничего не делала, осенью у меня тоже проектов не планируется. До конца этого года я пока что вольная птица.