Стася Милославская рассказала, что снялась в «Комбинации» по дружбе

Актриса Стася Милославская сыграла небольшую роль в новом сериале «Комбинация» по дружбе с режиссером Никитой Власовым. Об этом она рассказала в интервью «Известиями» на фестивале «Новый сезон».
«В “Комбинации” я [оказалась] по фану, ничего там не сыграла. Режиссер “Комбинации” Никита Власов — это режиссер сериала “Лада Голд”, в котором я снималась. Он создает свою мультивселенную, куда на эпизоды или небольшие роли приглашает артистов, с которыми работал. Поэтому я прилетела на съемки малюсенького эпизода на один съемочный день в Саратов. Просто по дружбе», — сказала актриса.
«Комбинация» — российский сериал о становлении одноименной российской музыкальной группы. Премьера состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 6 сентября. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Базыкина, Анна Уколова, Никита Кологривый и Павел Прилучный.
На фестивале «Новый сезон», который проходит на курорте «Роза Хутор» с 9 по 14 сентября, Милославская представляет сразу два конкурсных проекта — сериал Wink «Челюскин. Первые» и криминальную драму «Чужие деньги» от «Иви». Актриса также рассказала, что для роли в «Челюскине» она посещала метеорологическую кафедру МГУ.
«Я ездила на кафедру метеорологии в МГУ, где мне показывали и рассказывали, как работают все эти приборы. Выучить всё это, конечно же, было тяжело. Это профессия, на которую нужно учиться много лет. Но что могла, то я вынесла оттуда», — добавила Милославская.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Критиков я не воспринимаю — кино делается для зрителей».