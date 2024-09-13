Стася Милославская рассказала, что снялась в «Комбинации» по дружбе

«В “Комбинации” я [оказалась] по фану, ничего там не сыграла. Режиссер “Комбинации” Никита Власов — это режиссер сериала “Лада Голд”, в котором я снималась. Он создает свою мультивселенную, куда на эпизоды или небольшие роли приглашает артистов, с которыми работал. Поэтому я прилетела на съемки малюсенького эпизода на один съемочный день в Саратов. Просто по дружбе», — сказала актриса.