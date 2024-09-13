В красноярской школе № 157 открыли новый «Кванториум»

В начале учебного года в красноярской школе № 157 открылся новый «Кванториум». Теперь ребята на уроках смогут глубже изучать естественнонаучные предметы. Также школьный технопарк позволит развивать дополнительное образование.
Каждый профильный кабинет в «Кванториуме» оснащен самым современным оборудованием. Там есть:
- цифровые микроскопы,
- приборы для измерения нитратов в овощах и фруктах,
- элементы лего и другие детали для робототехники,
- компьютеры для создания алгоритмов,
- принтеры для 3D-печати,
- оборудование для нанолаборатории,
- учебные наборы по беспилотным авиасистемам и многое, многое другое.
В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где можно собраться командой и устроить мозговой штурм или обсудить совместный проект.
Новый «Кванториум» посетила министр образования края Светлана Маковская. Она отметила, что технопарки, которых с 2023 года на базе краевых школ открылось уже четыре, помогают развивать научно-техническое творчество подрастающего поколения.
Добавим, «Кванториумы» в крае открываются в рамках нацпроекта «Образование».