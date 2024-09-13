Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярской школе № 157 открыли новый «Кванториум»

Он позволит углубленно изучать естественнонаучные предметы.

В начале учебного года в красноярской школе № 157 открылся новый «Кванториум». Теперь ребята на уроках смогут глубже изучать естественнонаучные предметы. Также школьный технопарк позволит развивать дополнительное образование.

Каждый профильный кабинет в «Кванториуме» оснащен самым современным оборудованием. Там есть:

  • цифровые микроскопы,
  • приборы для измерения нитратов в овощах и фруктах,
  • элементы лего и другие детали для робототехники,
  • компьютеры для создания алгоритмов,
  • принтеры для 3D-печати,
  • оборудование для нанолаборатории,
  • учебные наборы по беспилотным авиасистемам и многое, многое другое.

В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где можно собраться командой и устроить мозговой штурм или обсудить совместный проект.

Новый «Кванториум» посетила министр образования края Светлана Маковская. Она отметила, что технопарки, которых с 2023 года на базе краевых школ открылось уже четыре, помогают развивать научно-техническое творчество подрастающего поколения.

Добавим, «Кванториумы» в крае открываются в рамках нацпроекта «Образование».

образование