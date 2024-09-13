В Ростовской области сливочное масло за месяц подорожало больше, чем мясо

В Ростовской области обновились цены на молоко и молочную продукцию, а также на сливочное и подсолнечное масло. Об этом по итогам августа 2024 года сообщают аналитики Ростовстата.
По сравнению с июлем в августе молоко и молочная продукция подорожали на 1%, а с декабря 2023 года цены изменились на 5,24%.
Стоимость сливочного масла за месяц повысилась на 3,26%, а с декабря прошлого года — на 17,01% (в обоих случаях рост цены оказался больше, чем на мясо).
Масло подсолнечное в августе стали продавать на 1,94% дороже, чем месяцем ранее. К декабрю 2023 года показатель изменился на 3,32%.
Средние цены по итогам августа:
Молоко питьевое пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 75,73 рубля за 1 литр, масло сливочное — 863,44 рубля за кг, подсолнечное масло — 130,13 рубля за кг.
Кроме того, стоимость сметаны составила 306,49 рубля за кг, творог стоил 412,75 рубля за кг, сыры твердые, полутвердые и мягкие — 756,39 рубля за кг.