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В Ростовской области сливочное масло за месяц подорожало больше, чем мясо

Цены на масло и молочные продукты обновились в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновились цены на молоко и молочную продукцию, а также на сливочное и подсолнечное масло. Об этом по итогам августа 2024 года сообщают аналитики Ростовстата.

По сравнению с июлем в августе молоко и молочная продукция подорожали на 1%, а с декабря 2023 года цены изменились на 5,24%.

Стоимость сливочного масла за месяц повысилась на 3,26%, а с декабря прошлого года — на 17,01% (в обоих случаях рост цены оказался больше, чем на мясо).

Масло подсолнечное в августе стали продавать на 1,94% дороже, чем месяцем ранее. К декабрю 2023 года показатель изменился на 3,32%.

Средние цены по итогам августа:

Молоко питьевое пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 75,73 рубля за 1 литр, масло сливочное — 863,44 рубля за кг, подсолнечное масло — 130,13 рубля за кг.

Кроме того, стоимость сметаны составила 306,49 рубля за кг, творог стоил 412,75 рубля за кг, сыры твердые, полутвердые и мягкие — 756,39 рубля за кг.