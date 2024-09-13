Часть препаратов для лечения онкозаболеваний не вошла в льготные списки Минздрава

В конце августа состоялись заседания комиссии Минздрава России по формированию перечней жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и дорогостоящих лекарственных средств для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). За заседаниями пристально следило все медицинское сообщество: лекарства из списка ЖНВЛП применяют для лечения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. К сожалению, результаты комиссии обескуражили многих. Особенно разочарованы были онкологические пациенты и их лечащие врачи, поскольку многие препараты для лечения онкозаболеваний, которых те так ждали, в перечень не попали. Главная из озвученных причин — неподъемные для государства объемы финансирования, которые потребуются на закупки препаратов. Как сильно повлияют на пациентов с онкозаболеваниями и общество решения комиссии Минздрава по льготным лекарственным перечням — в материале «Газеты.Ru».