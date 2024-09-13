Шестимиллионного туриста торжественно встретили в Сочи

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, четырехмиллионного туриста встретили в Сочи в середине июля. Им стал стал Сергей Колосков, который приехал на отдых из подмосковного Серпухова вместе с женой. 22 июня на курорте принимали трехмиллионного гостя. Юбилейным туристом стала жительница из Москвы. В Сочи москвичка отдыхала вместе с подругой.