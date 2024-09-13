Шестимиллионного туриста торжественно встретили в Сочи

В Сочи прибыл шестимиллионный турист. «Юбилейным» гостем стала москвичка Снежана Тюлина. Женщина приехала на отдых на курорт вместе с супругом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Шестимиллионной туристке устроили торжественную встречу в одном из отелей города. Представители мэрии Сочи поздравили Снежану Тюлину и ее мужа, вручив подарки и сертификат.
Курортная столица России продолжает бить рекорды популярности среди туристов. В августе в городе чествовали пятимиллионного гостя. Всего по итогам 2024 года курорт готовится принять более 8 млн отдыхающих. Осенью — с сентября по ноябрь — в олимпийскую столицу на отдых приедут около 1,4 млн туристов.
В городе функционируют 170 крупных гостиниц и отелей, баз отдыха, более 2 100 малых отелей, глэмпингов, гостевых домов и индивидуальных средств размещения. Ведут работу 56 санаториев и пансионатов с лечебной базой. Для посещения открыты 165 рекреационных объектов. Продолжают в Сочи работать и пляжи. К услугам отдыхающих — 170 благоустроенных территорий.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, четырехмиллионного туриста встретили в Сочи в середине июля. Им стал стал Сергей Колосков, который приехал на отдых из подмосковного Серпухова вместе с женой. 22 июня на курорте принимали трехмиллионного гостя. Юбилейным туристом стала жительница из Москвы. В Сочи москвичка отдыхала вместе с подругой.