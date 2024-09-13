Опубликована полная программа Сибирского фестиваля бега 14 сентября: маршруты, закрытые улицы, время соревнований

Первый забег на дистанцию 21 км стартует в 10:00 для женщин и в 10:08 для мужчин. Корпоративная эстафета начнется в 10:10, а забег на 10 км — в 13:00. Забеги на 1,5 км, 3 км и массовый забег на 3 км стартуют с 13:30. Награждение победителей запланировано на 17:30.