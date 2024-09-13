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Рэпер Рич выпустил новый альбом «Ополченский романс»

Музыкант Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич, выпустил 13 сентября новый патриотический альбом «Ополченский романс». Он появился на всех музыкальных площадках страны.

По словам артиста, в альбоме есть композиции, написанные им с чистого листа, а также каверы на известные стихи. Для вдохновения музыканту понадобилась гитара, контрабас и немного музыкального таланта.

«Это как раз такая попытка с современной точки зрения взглянуть на старые времена, которые из нашего детства, из детства наших родителей. Но с современным звуком, скажем так, с подходом современным», — рассказал участник группы 25/17 Богдан Солодовник «Известиям».

Рич отмечает, что весь альбом состоит из импровизации и экспериментов. Так, например, трек Аркадия Северного «Сотен шесть километров» изначально предполагался в стиле трип-хоп, однако за основу был взят британский рок.

Песни из альбома «Ополченский романс» в исполнении Рича станут саундтреками к одноименному сериалу.

Ранее, 12 февраля, музыкант оценил новую песню рэпера ST (Александр Степанов) «Дай ему сил». По его словам, большинство исполнителей боятся затрагивать тему специальной военной операции (СВО) в своих треках, однако рэпер ST со своей композицией — исключение.

6 февраля ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике. Он исполнил свои композиции под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, а также впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.