Рэпер Рич выпустил новый альбом «Ополченский романс»

6 февраля ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике. Он исполнил свои композиции под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, а также впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.