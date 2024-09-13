Экс-дрессировщик цирка обратился в Новосибирский суд, чтобы вернуть 5 медведей

Бывший дрессировщик цирка в Новосибирске хочет признать своей собственностью пятерых бурых медведей и вернуть их себе. Ранее у него забрали животных, так как содержались косолапые в ужасных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда города Новосибирска.
— Из искового заявления следует, что истец является владельцем пяти бурых медведей по кличке: Лада, Буся, Еля, Кассандра и Джульетта. Медведи выступали в цирке с 1990 по 2020 год, дрессировщиком на этот период был истец. Также мужчина сообщил, что он содержал и кормил животных до момента их изъятия Росприроднадзором, — информируют в суде.
Сибиряк утверждает, что животных он приобрёл до 1 января 2020 года, а значит, медведи могут находиться у него до момента их естественной смерти. Суд назначен на 9 октября текущего года.
Напомним, что медведи принадлежали братьям Герасимовым. После закрытия шоу косолапые содержались в ужасных условиях. На условия содержания обратили внимание активисты, тогда Росприроднадзор изъял медведей у циркачей и передал их волонтёрам.