Экс-дрессировщик цирка обратился в Новосибирский суд, чтобы вернуть 5 медведей

— Из искового заявления следует, что истец является владельцем пяти бурых медведей по кличке: Лада, Буся, Еля, Кассандра и Джульетта. Медведи выступали в цирке с 1990 по 2020 год, дрессировщиком на этот период был истец. Также мужчина сообщил, что он содержал и кормил животных до момента их изъятия Росприроднадзором, — информируют в суде.