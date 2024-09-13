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Тепло в омские детские сады, школы и больницы подадут уже на следующей неделе

К началу отопительного сезона готовы уже 424 объекта социальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в омских детских садах, школах и больницах включат отопление, сообщил мэр Сергей Шелест.

К предстоящему отопительному сезону в городе уже готовы 5730 квартир из 5770, из объектов социальной инфраструктуры — 424 из 425 объектов.

«Теплоснабжающие и теплосетевые организации завершают свою ремонтную кампанию — к запуску готовы 64 теплоисточника и 1380 километров тепловых сетей. За лето было заменено 16 километров теплосетей, отремонтировано 1915 километров водопроводных сетей и 1326 километров канализационных», — рассказал Сергей Шелест.

Мэр также отметил, что в 2023 году отопительный сезон в Омске стартовал 26 сентября. В этом году отопление в детские сады, школы и больницы подадут уже на следующей неделе, в дома омичей — исходя из погодных условий.