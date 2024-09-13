Хабаровский банк наказали за настойчивые звонки коллекторов

Сотрудники ГУФССП провели проверку и согласились с тем, что так настойчиво требовать возвращения долга банк не имел права. По закону, взаимодействовать с клиентом по вопросам возврата просроченного платежа кредитор и его представители не имеют права в рабочие дни в период с 22:00 до 8:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни с 20:00 до 9:00. При этом речь идет о времени в том городе, где находится должник. Кроме того, коллекторы не могут звонить больше двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более шестнадцати раз за месяц.