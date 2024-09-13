Хабаровский банк наказали за настойчивые звонки коллекторов

Хабаровскому кредитору вынесли предостережение за нарушение Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 230-ФЗ. Его представители слишком часто названивали местному жителю с требованием вернуть кредит, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Мужчина действительно брал займ и не вернул его вовремя из-за непредвиденных личных обстоятельств. Образовалась просрочка, и клиенту стали ежедневно звонить коллекторы. Телефон разрывался даже ночью. Должник решил, что его права нарушаются и обратился за помощью.
Сотрудники ГУФССП провели проверку и согласились с тем, что так настойчиво требовать возвращения долга банк не имел права. По закону, взаимодействовать с клиентом по вопросам возврата просроченного платежа кредитор и его представители не имеют права в рабочие дни в период с 22:00 до 8:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни с 20:00 до 9:00. При этом речь идет о времени в том городе, где находится должник. Кроме того, коллекторы не могут звонить больше двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более шестнадцати раз за месяц.
Хабаровчанин активно взаимодействовал с контролирующим органом, представлял имеющиеся у него сведения о действиях банка, в том числе копии документов, детализацию входящих вызовов и скрины с экрана своего мобильно телефона. Благодаря эту удалось доказать, что банк нарушил закон и привлечь его к ответственности.