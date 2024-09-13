Стало известно, кто из звезд даст концерты в Перми в 2024 году

В Перми закончился сезон летних фестивалей в рамках проекта «Город встреч». Однако до конца 2024 года в краевой столице будет еще много концертов известных российских исполнителей. Рассказываем, кто из популярных звезд выступит в Перми этой осенью.
Концерты в Перми в сентябре 2024 года: Александр Бардин, Элвин Грей, SHAMAN, Григорий Лепс, Алексей Глызин, «Фактор-2», Александр Серов
О своих концертах в Перми в 2024 году заявило пока не так много артистов. Так, 15 сентября сольный концерт даст участник группы «Садко» Александр Бардин. Выступление артиста состоится в ДК имени Солдатова.
20 сентября с концертной программой в Пермь приедет известный башкирский артист Элвин Грей. Для зрителей прозвучат не только новые хиты, но и песни, которые полюбились слушателям за 20 лет творческой карьеры. Концерт состоится на сцене ДК им. Ю. А. Гагарина.
23 сентября с новой концертной программой «Победа!» выступит заслуженный артист России и автор всенародных любимых хитов SHAMAN. Певец исполнит свежие песни, а также золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции. Концерт состоится в спорткомплексе им. Сухарева.
25 сентября в Перми выступит Григорий Лепс. Концерт артиста пройдет в ДК им. Солдатова. Зрители услышат новые композиции и суперхиты.
26 сентября пермяков ждет большая концертная программа от легендарного музыканта Алексея Глызина. Он выступит в Большом зале филармонии. Прозвучат такие хиты, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека» и другие любимые зрителями композиции.
26 сентября на площадке танцевального ресторана «СССР» в Перми состоится концерт группы «Фактор-2». 30 сентября в Большом зале филармонии пройдет сольный концерт Александра Серова в рамках юбилейного тура «70».
Концерты в Перми в октябре 2024 года: арт-группа SOPRANO, Лена Василек, Александр Иванов и группа «Рондо», Сергей Лазарев, Дмитрий Колдун
Немало концертов от популярных российских звезд ждет пермяков в октябре 2024 года. Так, 8 октября арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого представит в Перми новую концертную программу в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива. Концерт состоится в ДК им. Солдатова.
13 октября на сцене ДК им. Ю. А. Гагарина в Перми выступит поэт, композитор и автор хитов группы «Белый День» Лена Василек. На протяжении многих лет она сочиняет и исполняет песни в эстрадно-народном жанре.
21 октября в Перми заланирован концерт Александра Иванова и группы «Рондо», исполнителей хитов «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень». Лидер музыкального коллектива вместе со своей командой выйдет на сцену ДК им. Солдатова.
29 октября с премьерой нового концертного шоу «Я не боюсь!» в Пермь приедет Сергей Лазарев. Он выступит на сцене ДК им. Солдатова. Артист исполнит для зрителей любимые хиты и музыкальные новинки.
31 октября в ДК им. Ю. А. Гагарина состоится большой сольный концерт Дмитрия Колдуна «Лучшее и новое». Певец порадует своих поклонников проверенными временем любимыми хитами и новыми песнями.
Концерты в Перми в ноябре 2024 года: вокальная группа ViVA, «DS CREW», рок-группа КняZz, ЖЕКА, «Руки Вверх!»
3 ноября вокальная группа ViVA подготовила для жителей Перми концертную программу, в которую войдут полюбившиеся хиты и новые песни. Пять солистов лучших музыкальных театров России, звезды мюзиклов и популярных международных телевизионных шоу выступят в Большом зале филармонии.
5 ноября 2024 года со своим сольным концертом в Перми выступит победитель шоу-проекта «Новые танцы на ТНТ», танцевальный коллектив «DS CREW». Группа обещает, что это будет уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Программа сольного концерта включит невероятную хореографию, завораживающие стильные номера, необычные световые и звуковые решения. Концерт состоится во дворце культуры им. Солдатова.
В середине ноября — 15 числа — российская рок-группа КняZz привезет в Пермь свою программу «Волшебная книга», в нее войдут все хиты популярного коллектива. А 21 ноября в ДК им. Солдатова будет выступать автор и исполнитель Евгений Григорьев, у которого юбилей — 25 лет он выходит на сцену под псевдонимом ЖЕКА. Он исполнит лучшие песни, а также те, что редко звучат на концертах.
Кроме того, 29 ноября в Пермь с концертом приедет одна из самых популярных российских групп «Руки Вверх!». Сергей Жуков исполнит всеми любимые хиты, такие как «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже», а также новые песни. Группа выступит на арене Универсального дворца спорта «Молот».
Концерты в Перми в декабре 2024 года: Александр Розенбаум, Ева Власова
В первый зимний месяц своих поклонников в Перми порадует российский певец, музыкант, автор-исполнитель Александр Розенбаум. Народный артист России выступит 1 декабря в ДК им. Солдатова.
13 декабря 2024 года в концерт-холле «Свобода» в Перми пройдет сольный концерт Евы Власовой. Все ее композиции написаны на основе реальных историй. В программу войдут новые песни, а также полюбившиеся всем слушателям хиты.
Стоит отметить, что цены на выступления артистов Перми в 2024 году колеблются от 1000 до 8000 рублей.