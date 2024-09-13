Стало известно, кто из звезд даст концерты в Перми в 2024 году

В середине ноября — 15 числа — российская рок-группа КняZz привезет в Пермь свою программу «Волшебная книга», в нее войдут все хиты популярного коллектива. А 21 ноября в ДК им. Солдатова будет выступать автор и исполнитель Евгений Григорьев, у которого юбилей — 25 лет он выходит на сцену под псевдонимом ЖЕКА. Он исполнит лучшие песни, а также те, что редко звучат на концертах.