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Главные новости 13 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 13 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 сентября 2024 года.

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии в РФ

Источник: Виталий Невар/ТАСС

ФСБ сообщила о получении документов, подтверждающих причастность Великобритании к эскалации военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. В ответ на это российский МИД аннулировал аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства.

Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис

Источник: AP 2023

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Хотя ранее он согласился на дебаты на NBC или Fox News, теперь политик считает, что это поможет Харрис улучшить свои позиции, несмотря на уверенность в своей победе в первых дебатах.

МО РФ заявило о «новом измерении» после атаки на Курскую область

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что военная операция на Украине изменилась после вторжения ВСУ в Курскую область. Он отметил, что агрессия ВСУ против мирного населения развенчала образ Киева как жертвы, а также подчеркнул новые масштабы использования беспилотников и неэффективность западных вооружений на поле боя.

Новые варианты коронавируса могут преодолевать иммунитет

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор сообщил, что новые варианты коронавируса имеют мутации, позволяющие им обходить иммунитет и эффективно инфицировать клетки. За последние 2−3 недели в России на 2,5 раза увеличился вес штаммов KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.

Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

Басманный суд Москвы арестовал в рамках дела о получении взятки имущество топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова и его супруги на более чем 100 миллионов рублей. В арест вошли три квартиры, три автомобиля и машиноместо; большая часть имущества оформлена на супругу.