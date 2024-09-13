Главные новости 13 сентября 2024 года

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Хотя ранее он согласился на дебаты на NBC или Fox News, теперь политик считает, что это поможет Харрис улучшить свои позиции, несмотря на уверенность в своей победе в первых дебатах.