Главные новости 13 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 сентября 2024 года.
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии в РФ
ФСБ сообщила о получении документов, подтверждающих причастность Великобритании к эскалации военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. В ответ на это российский МИД аннулировал аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства.
Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Хотя ранее он согласился на дебаты на NBC или Fox News, теперь политик считает, что это поможет Харрис улучшить свои позиции, несмотря на уверенность в своей победе в первых дебатах.
МО РФ заявило о «новом измерении» после атаки на Курскую область
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что военная операция на Украине изменилась после вторжения ВСУ в Курскую область. Он отметил, что агрессия ВСУ против мирного населения развенчала образ Киева как жертвы, а также подчеркнул новые масштабы использования беспилотников и неэффективность западных вооружений на поле боя.
Новые варианты коронавируса могут преодолевать иммунитет
Роспотребнадзор сообщил, что новые варианты коронавируса имеют мутации, позволяющие им обходить иммунитет и эффективно инфицировать клетки. За последние 2−3 недели в России на 2,5 раза увеличился вес штаммов KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.
Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова
Басманный суд Москвы арестовал в рамках дела о получении взятки имущество топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова и его супруги на более чем 100 миллионов рублей. В арест вошли три квартиры, три автомобиля и машиноместо; большая часть имущества оформлена на супругу.