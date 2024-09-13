В Самарской области инспекторы усилят работу на дорогах

В Самарской области местных жителей предупредили о предстоящих рейдах на дорогах. Автолюбителям стоит быть внимательнее, об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.
— В период с 13 по 15 сентября текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, — отметили правоохранители.
Во время рейдов планируют задействовать максимальное количество сотрудников. Особое внимание уделят пьяным водителям. Напомним, за подобное нарушение в первый раз автомобилистам грозит временное лишение свободы и штраф в 30 тысяч рублей.