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В Самарской области инспекторы усилят работу на дорогах

В Самарской области пройдут масштабные рейды на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о предстоящих рейдах на дорогах. Автолюбителям стоит быть внимательнее, об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

— В период с 13 по 15 сентября текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, — отметили правоохранители.

Во время рейдов планируют задействовать максимальное количество сотрудников. Особое внимание уделят пьяным водителям. Напомним, за подобное нарушение в первый раз автомобилистам грозит временное лишение свободы и штраф в 30 тысяч рублей.

ГИБДД