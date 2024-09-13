Певец Shaman выступил на открытии арт-объекта «Планета Любви» в Ростове-на-Дону

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил в Ростове-на-Дону на открытии арт-объекта «Планета Любви». Об этом рассказал сам исполнитель в своих соцсетях.
— Родные, открыли в Ростове уникальный арт-объект, который станет новой точкой культурного притяжения для жителей города, — рассказал Shaman.
Песня «Я русский» стала первой композицией, прозвучавшей около «Планеты Любви». Зрители с удовольствием подпевали артисту, а также развернули флаг России.
Shaman — автор и исполнитель известных хитов «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед». Эти и многие другие композиции знает вся страна.
Певец имеет три музыкальных образования, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества. С 22 июля 2024 года — Заслуженный артист России.