Эксперты заявили, что в России падает интерес к академической музыке

Эксперты международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявили, что россияне стали меньше интересоваться академической музыкой. Они также обсудили, что могло стать причиной такой тенденции.
Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский предположил, что интерес к классической музыке может падать, потому что влиятельные СМИ не уделяют ей должного внимания: «Сейчас вы на Первом канале когда последний раз видели хороший симфонический концерт? Не припомню, а это важно».
Гендиректор и худрук Королевского оперного театра Маската Умберто Фанни сказал, что пандемия разделила мир на до и после, поэтому нужно сейчас искать новые подходы, чтобы привлечь людей к академическому искусству. Он также отметил, что важно выстраивать мосты между культурами, пишет ТАСС.
Дмитрий Гринченко, гендиректор «Русского концертного агентства» подчеркнул, что нужно не только гордиться нашими достижениями, но и продолжать вкладывать усилия в популяризацию академической музыки.
Первое, о чем нужно бы нам всем подумать — чтобы на каком-то этапе к нашим потрясающим высказываниям о достижениях не добавилось слово «были». Мы мировые лидеры уже 250 лет, это прекрасно. Было бы неплохо, чтобы следующие 50 лет мы видели перспективы.
Дмитрий Гринченко
генеральный директор «Русского концертного агентства».
Недавно международная премия «Чистый звук» объявила прием заявок. Эксперты выберут лучшие аудиозаписи произведений российской академической музыки.