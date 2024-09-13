Эксперты заявили, что в России падает интерес к академической музыке

Первое, о чем нужно бы нам всем подумать — чтобы на каком-то этапе к нашим потрясающим высказываниям о достижениях не добавилось слово «были». Мы мировые лидеры уже 250 лет, это прекрасно. Было бы неплохо, чтобы следующие 50 лет мы видели перспективы.