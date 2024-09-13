Погода в Ростове-на-Дону в выходные 14 — 15 сентября: до +30 градусов днем, ночные похолодания и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 14 — 15 сентября не станет удивлять жителей и гостей города. Как и положено в середине первого месяца осени, в ночные часы будет существенно холодать, а днем все еще держится жара. К этому добавится сильный, а по области вплоть до штормового, ветер. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону и в субботу, и в воскресенье прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, но его порывы ночью усилятся до 12 — 14, а днем до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — +19, а днем воздух прогреется до +28 — +30.
В Ростовской области оба выходных дня также ожидается переменная облачность и без каких-либо существенных осадков. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами ночью его порывы составят 12 — 14, а днем до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +16 — +21 градус, местами станет прохладнее — до +12, а по востоку и того меньше — до +8. Днем же в среднем по области температура составит +26 — +31 градус, но в субботу будет жарче: в южных районах воздух прогреется до +33.
Кроме того, в Ростовском гидрометцентре предупреждают, что до 15 сентября в связи с восточным ветром в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова ожидается понижение уровней воды до неблагоприятных отметок.