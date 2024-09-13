Погода в Ростове-на-Дону в выходные 14 — 15 сентября: до +30 градусов днем, ночные похолодания и порывистый ветер

В Ростовской области оба выходных дня также ожидается переменная облачность и без каких-либо существенных осадков. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами ночью его порывы составят 12 — 14, а днем до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +16 — +21 градус, местами станет прохладнее — до +12, а по востоку и того меньше — до +8. Днем же в среднем по области температура составит +26 — +31 градус, но в субботу будет жарче: в южных районах воздух прогреется до +33.