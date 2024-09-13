Стало известно, кто назначен ректором Байкальского государственного университета

Начиная с 2021 года Олег Грибунов трудился проректором по научной работе БГУ. Уже в 2022 стал директором Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. А с прошлого года он занял должность первого проректора по научной работе БГУ. Олег Грибунов назначен ректором Байкальского государственного университета 13 сентября 2024 года.