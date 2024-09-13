Возле челябинского аэропорта начали строить православный храм

Рядом с челябинским аэропортом имени Курчатова начали строить православный храм. Об этом местную епархию попросили жители поселка Аэропорт, которым слишком далеко ехать до ближайших церквей. Пока что речь идет о временном деревянном сооружении, со временем его заменит каменный храм, который собираются освятить в честь святого флотоводца Федора Ушакова, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, фундамент под культовое сооружение уже залили, а само здание в разобранном виде давно имеется, надо только его установить. Это бревенчатая церковь священномученика Петра Крутицкого, которая стояла на Северо-западе города, пока шло строительство Христорождественского кафедрального собора.
Святыню строят у автомобильной дороги, в нескольких сотнях метров от здания аэропорта, так что посетить ее смогут не только местные жители, но и путешественники.
«Теперь пассажиры, отправляющиеся в дальние края, и те, кто возвращается домой, смогут попросить благословения у Бога перед дорогой или поблагодарить Его за благополучное возвращение. А жители поселка Аэропорт обретут не только красивое и светлое место, но и духовный оазис, где каждый найдет поддержку и успокоение», — говорит настоятель будущего храма иерей Евгений Кулаков.
Если позволит погода, возводить стены начнут на следующей неделе, а первую службу планируют провести к концу года.