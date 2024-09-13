Возле челябинского аэропорта начали строить православный храм

«Теперь пассажиры, отправляющиеся в дальние края, и те, кто возвращается домой, смогут попросить благословения у Бога перед дорогой или поблагодарить Его за благополучное возвращение. А жители поселка Аэропорт обретут не только красивое и светлое место, но и духовный оазис, где каждый найдет поддержку и успокоение», — говорит настоятель будущего храма иерей Евгений Кулаков.