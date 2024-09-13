Кубань отмечает 87 лет со Дня образования

Кубань появилась в результате разделения Азово-Черноморского края на два отдельных субъекта: Краснодарский край и Ростовскую область. На момент своего образования Кубань включала в себя 13 городов, 71 район и Адыгейскую автономную область. С тех пор ее территория значительно расширилась, а население увеличилось. Регион по праву считается житницей России благодаря своим плодородным землям, которые позволяют выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры. Здесь также расположены курорты, которые делают край настоящей здравницей, привлекающей туристов со всей страны.



«Каждый трудится на совесть, упорством и трудолюбием добивается побед в своем деле. Коллективы заводов наращивают объемы производства, аграрии в полях борются за каждый колосок, медики спасают человеческие жизни, ученые совершают передовые открытия. Волонтеры спешат на выручку попавшим в беду. И, конечно, преданно отстаивают интересы страны, оберегают спокойную жизнь на родной земле наши военнослужащие и казаки. Из больших и малых побед, профессионализма, самоотдачи каждого из вас складываются успех и процветание любимого края. Поздравляю с днем рождения нашего родного Краснодарского края. Желаю всем жителям процветания и благополучия, мира, добра и успехов», — написал в своих социальных сетях глава Кубани Вениамин Кондратьев.



В честь 87-й годовщины образования региона запланировано множество мероприятий, которые пройдут по всему краю. В Краснодаре этот день начали отмечать с торжественной церемонии развертывания и поднятия флага Кубани.



В сквере имени Жукова будут раздаваться ленточки в цветах кубанского флага. Он станут символом единства и гордости за свой край.