Ежедневные рейсы на метеорах запустили из Петербурга в Кронштадт. Спустя 20 лет они начали отходить от дома № 34 на набережной Макарова на Васильевском острове. Продолжительность поездки составляет 50 минут, что на 10 минут быстрее отправлений от Адмиралтейской набережной. Жители и гости Северной столицы могут сесть на борт судна в 11:00 и 12:00, которые доставят их на причал «Парк Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе «Астра Марин».