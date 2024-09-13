Ежедневные рейсы на метеорах запустили из Петербурга в Кронштадт. Спустя 20 лет они начали отходить от дома № 34 на набережной Макарова на Васильевском острове. Продолжительность поездки составляет 50 минут, что на 10 минут быстрее отправлений от Адмиралтейской набережной. Жители и гости Северной столицы могут сесть на борт судна в 11:00 и 12:00, которые доставят их на причал «Парк Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе «Астра Марин».
— Востребованность нового причала в этом году, развивающего к тому же туристическую инфраструктуру Петербурга, позволила нам возродить еще один маршрут — в Кронштадт. Со следующего года мы рассчитываем увеличить количество отправлений метеоров на остров с этой локации, — рассказал гендиректор группы компаний Андрей Кузнецов.
К слову, в 15 минутах от причала «Парка Патриот» находится Якорная площадь и Морской Никольский собор, то есть главные достопримечательности Кронштадта. Стоимость билета составляет 1000 рублей.