На ж/д вокзале «Ростов-Главный» выявили нарушение температуры

На вокзале «Ростов-Главный» после проверки и штрафа устранили нарушение температурного режима. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Как оказалось, железнодорожники не проследили за климатическим оборудованием, и в итоге температура в зоне ожидания пассажиров не соответствовала норме.
— В результате было возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Позже суд утвердил штраф в 10 тысяч рублей, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Известно, что начальник вокзала оперативно исправил ситуацию. Нарушение к этому моменту устранено.
Напомним, ранее недочеты нашли на двух вокзалах Таганрога.