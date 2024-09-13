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На ж/д вокзале «Ростов-Главный» выявили нарушение температуры

Нормальную температуру восстановили на вокзале «Ростов-Главный» после проверки.

Источник: Комсомольская правда

На вокзале «Ростов-Главный» после проверки и штрафа устранили нарушение температурного режима. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Как оказалось, железнодорожники не проследили за климатическим оборудованием, и в итоге температура в зоне ожидания пассажиров не соответствовала норме.

— В результате было возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Позже суд утвердил штраф в 10 тысяч рублей, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Известно, что начальник вокзала оперативно исправил ситуацию. Нарушение к этому моменту устранено.

Напомним, ранее недочеты нашли на двух вокзалах Таганрога.