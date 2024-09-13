Пермская команда поборется за выход в финал Первой лиги КВН

— Мы как никогда готовы к борьбе за победу! — заявил фронтмен пермской команды Михаил Чебыкин. — Каждая игра особенная, но эта — вдвойне: у нас сильные соперники, а еще большая ответственность, так как ни одна пермская команда еще не была в финале Первой лиги. Пора нарушить эту некрасивую «традицию» и пройти сезон до конца.