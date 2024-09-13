Пермская команда поборется за выход в финал Первой лиги КВН

13 и 14 сентября на сцене ДК им. Солдатова пройдут полуфинальные игры Первой лиги КВН.
Как сообщили представители Первой лиги, полуфиналы состоятся в запланированные даты, несмотря на сообщение о смерти президента КВН Александра Маслякова.
— Из уважения к памяти нашего учителя и наставника, а также к труду коллективов, которые приехали в Пермь, чтобы однажды оказаться на сцене главной лиги страны на «Первом Канале», мы приняли решение о проведении игр полуфиналов в запланированный срок, — отметили организаторы игр. — Структура концерта и телевизионной съемки будут переработаны в соответствии с ситуацией.
За выход в финал сразятся 10 команд, представляющих клубы веселых и находчивых Санкт-Петербурга, Томска, Сахалина, Владивостока и других городов России. Среди полуфиналистов Первой лиги также команда Пермского университета «По-новому».
Борьба ожидается жаркой — из 10 команд в финал попадут только четыре.
Пермяки сыграют в первый день — 13 сентября. Вместе с ними за путевки в финал сезона, открывающего двери на «Первый Канал», поборются команды «Сделано на Сахалине» (Сахалинская область), «Между нами» (СКФУ, Ставрополь), «Мультиплекс» (Владивосток) и Сборная медицинских работников Мурманской области.
— Мы как никогда готовы к борьбе за победу! — заявил фронтмен пермской команды Михаил Чебыкин. — Каждая игра особенная, но эта — вдвойне: у нас сильные соперники, а еще большая ответственность, так как ни одна пермская команда еще не была в финале Первой лиги. Пора нарушить эту некрасивую «традицию» и пройти сезон до конца.
Ведущим игр полуфинала станет популярный актер и шоумен Игорь Ознобихин. В состав жюри войдут актриса Ася Резник, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Доктор Хаусс» Павел Малахов, резидент «Comedy Club» Алексей Шальнов, заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян и актер Николай Наумов. Фан-встреча с членами жюри пройдет 14 сентября в 16:15 в ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА».
Эфиры игр ½ финала будут транслироваться на федеральном канале «КВН ТВ», а также в VK сообществе Первой лиги.