Волонтеры ОНПЗ приняли участие в акции «Вода России» и очистили берег Иртыша

Волонтеры собрали бытовой и строительный мусор, а также старые автомобильные шины. Забота об экологии региона — важная часть социальной деятельности Омского НПЗ. Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, сотрудники предприятия регулярно участвуют в экологических акциях и своим примером показывают, что к природным ресурсам необходимо относиться бережно.