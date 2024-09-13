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Волонтеры ОНПЗ приняли участие в акции «Вода России» и очистили берег Иртыша

Волонтеры собрали бытовой и строительный мусор, а также старые автомобильные шины.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ОНПЗ очистили берег Иртыша, приняв вместе с другими омичами участие в акции «Вода России». Всероссийская экологическая акция прошла в Омске впервые и собрала 500 омичей, которые убрали прибрежную территорию Иртыша в районе «G-Drive Арены».

Волонтеры собрали бытовой и строительный мусор, а также старые автомобильные шины. Забота об экологии региона — важная часть социальной деятельности Омского НПЗ. Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, сотрудники предприятия регулярно участвуют в экологических акциях и своим примером показывают, что к природным ресурсам необходимо относиться бережно.

«Качество водных ресурсов — то, от чего зависит здоровье и благополучие омичей. Наша общая задача сделать так, чтобы берега Иртыша были чистыми», — сказала Татьяна Хавронина.

Весной волонтеры ОНПЗ высадили аллею сибирских абрикосов рядом с Успенским кафедральным собором. Сотрудники предприятия активно включаются во все мероприятия по охране окружающей среды.

«Мы живем в Омске и заинтересованы в повышении качества жизни в регионе, поэтому регулярно поддерживаем экологические инициативы и внедряем на производстве современные природоохранные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Также в этом году Омский НПЗ присоединился к Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Более 40 сотрудников поучаствовали в массовом забеге в центре Омска.