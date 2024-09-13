Семь новых электробусов вышли на улицы Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале. Мэр Краснодара проехал на одном из них.
Теперь в Краснодаре насчитывается 23 электробуса. Белорусская модель с тремя дверьми низкопольная. Транспорте вмещает 60 пассажиров. Салон оборудован системой связи инвалидов с водителем.
Новые электробусы начнут ходить по маршруту № 10 с 13 сентября.
«Этим машинам нужна подзарядка, поэтому закупили для них четыре станции. Пополнять свой запас аккумуляторы будут ночью в течение шести часов. Этого достаточно, чтобы пройти 220 км с полной загрузкой», — рассказал глава Краснодара.