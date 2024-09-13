Афиша Новосибирска на октябрь 2024: куда сходить, список концертов

Второй осенний месяц для новосибирцев будет богат на культурные события. Досуг себе можно будет подобрать на любой вкус: концерты, спектакли, шоу, выставки и многое другое. А чтобы выбирать было удобнее, специально для вас из самых интересных мероприятий мы составили афишу Новосибирска на октябрь 2024.
ПОЛИНА ГАГАРИНА (18+).
Где: «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко 160).
Когда: 17 октября, 20:00.
С концертом в Новосибирск приедет легендарная Полина Гагарина. Певица, которой удается сочетать в себе хрупкость и мощь. В своем новом шоу «Навсегда» Полина представит историю своей жизни, с самыми яркими её моментами, запечатлёнными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды её творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты.
Цена билетов: 1500−15 000 рублей.
КИНО (12+).
Где: «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко 160).
Когда: 18 октября, 19:30.
Группа «Кино» впервые после воссоединения приедет с новой масштабной программой «История этого мира». Сейчас в проекте участвуют Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. А солистом группы навсегда остался легендарный Виктор Цой. Над его голосом, который зрители услышат на концерте, работало огромное количество аудиоспециалистов: вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам, чтобы звучало качественно и круто. Группа включила в программу песни, которые ещё не исполнялись на концертах. Но, конечно, прозвучат и все главные хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие.
Цена билетов: 2400−6000 рублей.
ПАНК-СКАЗКА «КОРОЛЬ И ШУТ» (16+).
Где: «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, д. 18).
Когда:
Новосибирцев ждет грандиозное панк-шоу, которое за девять показов посмотрели более 70 000 зрителей. Любимые песни культовых панков превратятся в большое путешествие по сказочным мирам в сопровождении симфонического оркестра, хора и органа. На сцене разместятся более ста музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мёртвый Анархист.
Цена билетов: 3000−6000 рублей.
ЖЕНЩИНЫ ЕСЕНИНА (16+).
Где: НОВАТ (Красный проспект, 36).
Когда:
Женщины Есенина" — знаковый спектакль репертуара театра МХАТа Горького, который с момента премьеры посмотрели уже около 70 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Постановка расскажет о жизни всенародно любимого русского поэта и о его возлюбленных, которым посвящены строчки многих его произведений.
Цена билетов: 1500−12 500 рублей.
МАРИНА ДЕВЯТОВА (6+).
Где: Дом ученых СО РАН (Морской проспект, 23); ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцева, д. 11).
Когда:
Трогающие душу каждого русские народные песни исполнит для новосибирцев Марина Девятова. Её творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.
Цена билетов: 1300−3500 рублей.
СПЕКТАКЛЬ ДЯДУШКИН СОН (16+).
Где: Дом ученых СО РАН (Морской проспект, 23).
Когда: 17 октября, 19:00.
Спектакль московского театра им. Н. В. Гоголя по комической повести «Дядюшкин сон» Федора Достоевского в постановке Александра Марина. Предприимчивая Марья Александровна Москалева, проживающая в уездном городе Мордасове, прилагает все силы, чтобы успешно выдать замуж свою двадцатитрехлетнюю дочь Зину. Случайно в городе оказывается князь К. — состоятельный господин преклонного возраста. Пользуясь возможностью, Марья Александровна готова пойти на все, чтобы женить чудаковатого князя на своей дочери.
Цена билетов: 2500−7000 рублей.
КОНЦЕРТ «ВСЕЛЕННАЯ ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ» (12+).
Где: Дом ученых СО РАН (Морской проспект, 23); ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцева, д. 11).
Когда:
Окунуться в атмосферу культовой трилогии «Властелин Колец» и почувствовать себя частью истории про эльфов, гномов и хоббитов новосибирцы смогут на концерте ансамбля камерной музыки Force of music ensemble. В концерте прозвучит трижды оскароносная музыка великого кино-композитора нашего времени — Говарда Шора, саундтрек к шедевру мирового кинематографа — трилогии «Властелин колец».
Цена билетов: 1000−3500 рублей.
ГРИГОРИЙ ЛЕПС (12+).
Где: «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, д. 18).
Когда: 11 октября, 19:00.
Кумир всех поколений российских зрителей — Григорий Лепс — приедет с концертом в Новосибирск. Каждое его выступление — настоящее зрелище с живым звуком, цепляющее необыкновенной искренностью, с которой певец выходит на сцену, растворяясь в своих зрителях и в музыке! В программе концерта только лучшие и самые любимые песни. Но не обойдется без премьер — исполнитель обещает исполнить и новые композиции.
Цена билетов: 4000−15 000 рублей.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА (18+).
Где: ККК им. Маяковского (красный проспект, 15); Дом ученых СО РАН (Морской проспект, 23).
Когда:
Первопроходец в мире женского стендапа — Юлия Ахмедова приедет в Новосибирск с сольным концертом «Лично». Это будет первое ее выступление после двухлетнего перерыва. В этот раз она предстанет перед зрителем максимально откровенной, расскажет о том, что раньше слышал только психолог. И то, о чем не слышал даже он. Несмотря на название, речь в концерте пойдет не только о личной жизни, хотя и о ней тоже.
Цена билетов: 1800−5500 рублей.
SALUKI (18+).
Где: Лофт-Парк «Подземка» (Красный проспект, 161).
Когда: 30 октября, 20:00.
Saluki — кумир молодежи и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям.
Цена билетов: 1800−3800 рублей.
АРТЕМ ВИНОКУР (18+).
Где: ККК им. Маяковского (красный проспект, 15).
Когда: 27 октября, 19:00.
Известный стендап-комик, победитель 2-го сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ привезет для новосибирцев новую сольную программу с многообещающим названием «Все будет хорошо!».
Цена билетов: 1300−4800 рублей.
АХ АСТАХОВА (6+).
Где: ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцева, д. 11).
Когда: 14 октября, 19:00.
Ах Астахова — одна из самых популярных современных российских поэтэсс. Её стихи о любви, потерях, поиске себя, счастья и свободы, внутреннем мире, путешествиях и природе находят отклик в сердцах читателей по всей стране и за ее пределами. В Новосибирск она приедет со своим сольным концертом в формате литературных чтений.
Цена билетов: 1100−3000 рублей.
MACAN (16+).
Где: «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко 160).
Когда: 13 октября, 20:00.
Рэп-исполнителя Macan имеет статус негласного голоса сегодняшнего поколения. Его хиты За всех«, “Останься образом”, “Без названия”, “Кино” и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы в России и ближнего зарубежья. В Новосибирск он прибудет с большим концертом и презентацией альбома I am.
Цена билетов: 1500−5000 рублей.