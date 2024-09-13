Афиша Новосибирска на октябрь 2024: куда сходить, список концертов

Первопроходец в мире женского стендапа — Юлия Ахмедова приедет в Новосибирск с сольным концертом «Лично». Это будет первое ее выступление после двухлетнего перерыва. В этот раз она предстанет перед зрителем максимально откровенной, расскажет о том, что раньше слышал только психолог. И то, о чем не слышал даже он. Несмотря на название, речь в концерте пойдет не только о личной жизни, хотя и о ней тоже.