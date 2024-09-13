Tears For Fears анонсировали первый в карьере концертный альбом

«Думаю, многие люди не знают, что мы вообще-то хорошая концертная группа. Они видят дуэт и думают, что это будут просто два человека с парой клавишных и кучей фонограмм», — заметил басист и вокалист Курт Смит. Исполнитель добавил, что с момента расцвета коллектива в 80-х музыканты значительно выросли в мастерстве.