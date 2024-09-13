Под Калининградом нашли захоронение с расстрелянными красноармейцами

В Гурьевском в поселке Ушаково обнаружили могилу с 13 красноармейцами. Кости заметили археологи, которые проводили работы, они и обратились к поисковикам. Как рассказал «Комсомолке» руководитель регионального поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, эта находка относится к июлю. Известно о ней стало только сейчас.