Под Калининградом нашли захоронение с расстрелянными красноармейцами

В Гурьевском в поселке Ушаково обнаружили могилу с 13 красноармейцами. Кости заметили археологи, которые проводили работы, они и обратились к поисковикам. Как рассказал «Комсомолке» руководитель регионального поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, эта находка относится к июлю. Известно о ней стало только сейчас.
Поисковики сделали вывод о том, что красноармейцы были расстреляны — в братской могиле удалось найти гильзы от немецкого пистолета «Вальтер».
«По этим гильзам, а также по характерным отверстиям в черепах найденных солдат мы сделали вывод, что эти люди были расстреляны», — прокомментировал Руслан Хисамов.
В могиле обнаружили части амуниции с советскими пуговицами. На жертвах были советские ремни, советские и лендлизовские сапоги, тут же лежали советские алюминиевые ложки и эмалированные миски, такие, которые использовали пленные в лагерях.
Установить личности погибших, а также отыскать их родственников сегодня — задача почти невыполнимая. Как говорят в «Совести», если и есть списки пленных, то только в немецких архивах.