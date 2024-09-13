Как сохранить тепло дома и защититься от городского шума

— Часто люди обращаются к нам повторно, приходят к нам со своими новыми проектами, рекомендуют друзьям и знакомым. По результатам 2023 года 25% наших клиентов — это те, кто пришел повторно. И, если брать показатели в среднем по рынку в нашей нише, это показатель выше обычного. Несмотря на то, что окна люди покупают не так часто, доля возвратных клиентов у нас очень большая. Потому что мы находимся на связи с нашей клиентской базой, и, несмотря на истечение гарантийного срока, всегда прозваниваем им минимум раз в год. Узнаем, как служат наши изделия, чем мы можем быть полезны, может, у человека возникли какие-то вопросы, сложности в эксплуатации. Клиенты делятся с нами обратной связью, и это приносит свои плоды. Так мы и поддерживаем наши доверительные отношения.