Как сохранить тепло дома и защититься от городского шума

Вклад бизнеса в экономическое развитие Ростова и области сложно переоценить. Он и помогает развивать инфраструктуру, и способствует внедрению новых технологий. В преддверие 275-летия со дня основания Ростова-на-Дону мы поговорили с гостем студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Профит» бренда «Окошкино» Анастасией Мельник, о состоянии рынка пластиковых окон в Ростове, необходимости тщательного отбора поставщиков, а также о том, на что нужно обращать внимание при замене окон и отделке лоджий.
«ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ И УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА».
— Анастасия, мы с вами говорим накануне большого праздника — Дня города. Какие основные достижения компании «Окошкино» за время ее существования?
— Конечно, основным своим достижением мы считаем доверие клиентов, которое нам удалось завоевать за годы работы. На сегодня франшиза компании «Окошкино» успешно работает в десяти городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону. Клиенты нас знают, возвращаются к нам и рекомендуют другим. Это очень вдохновляет.
И еще одним достижением считаем нашу команду, она действительно уникальная. Это профессионалы своего дела — люди, которые знают и любят то, что делают, постоянно развиваются и каждый день прикладывают усилия, чтобы сделать продукт и услугу еще лучше.
— Как вы оцениваете текущее состояние рынка пластиковых окон в Ростове и области, а также какими видите тренды ближайших лет?
— Рынок в Ростове очень живой, и он, конечно же, меняется с каждым годом. В городе сдается в эксплуатацию большое количество нового жилья, как правило, с уже остекленными проемами. В связи с этим появился тренд на отделку балконов, лоджий. И это не просто отделка, а формирование дополнительных зон отдыха, мест хранения и даже рабочих мест на балконах. Мы, конечно, очень чутки к этой части рынка. У нас уже есть классные решения на этот счет, и мы с удовольствием воплощаем в жизнь проекты клиентов.
И второй основной тренд, это расширение индивидуальной жилой застройки, то есть частные дома. В Ростове это особенно популярно, учитывая наш южный климат. И здесь мы тоже пошли от потребностей клиентов: предлагаем в партнерстве не только остекление домов, но и беседок, веранд. Также в рамках партнерских программ устанавливаем межкомнатные и входные двери, напольные покрытия. То есть клиент, обратившись к нам, закрывает сразу несколько своих запросов.
«СДЕЛАТЬ КЛИЕНТА ЧУТОЧКУ СЧАСТЛИВЕЕ».
— Анастасия, вы сказали о том, что застройщики сдают дома уже остекленными. А, если человек купил квартиру, где ставили новые окна десять лет назад, что ему делать? Он может обратиться к вам в компанию?
— Да, конечно. У нас работает целый отдел, который постоянно мониторит ситуацию, подсказывает, что же необходимо сделать с окнами со временем. Вполне возможно «апгрейдить» свое окно, даже не ожидая десяти лет эксплуатации. И через два-три года или пять лет к нам обращаются клиенты, установившие окна, чтобы, например, заменить стеклопакет из двух стекол на новый с тремя стеклами, чтобы обеспечить в помещении более высокую теплозащиту.
Иногда поступают просьбы от людей, у которых окна выходят на солнечную сторону, поменять стекла на тонированные. Также мы можем обслужить фурнитуру: заменить ее полностью или только уплотнительные резинки, осуществить смену откосов и подоконников на более современные, новые или вообще другого цвета, когда в помещении меняется дизайн. Все это мы с удовольствием сделаем, предложив разные проектные решения. Это целое отдельное направление нашей работы.
— А чем вообще ваша компания выгодно отличается от конкурентов?
— Во главу угла для себя мы ставим три понятия, на которые делаем упор в нашей работе: это продукт, команда и миссия. Если говорить о продукте, то это лучшее качество, проверенные поставщики и обязательное использование новых технологий. Если говорить о команде, то мы растем и развиваемся постоянно: в истории нашей компании не было и года, когда мы бы ни учились, чтобы стать лучше для наших клиентов. И в компании есть негласная миссия: мы всегда стремимся сделать клиента чуточку счастливее. Все-таки ремонтные работы для человека — всегда такая сложная рутина. И очень часто за сменой окон обращаются женщины. И здесь мы стоим на страже интересов клиента, стараемся в такой непростой задаче решить его вопросы лучшим образом и сделать его счастливее.
«25% НАШИХ КЛИЕНТОВ — ЭТО ТЕ, КТО ПРИШЕЛ ПОВТОРНО».
— На сайте компании множество положительных отзывов от ваших клиентов. Скажите, а бывают ли негативные, и, если бывают, то как вы реагируете на жалобы клиентов?
— Конечно, как и все, мы допускаем ошибки, и в первую очередь гордимся тем, что это признаем. Мы очень благодарны клиентам за обратную связь, и когда получаем негативные отзывы — их мало, но, к сожалению, бывают, мы делаем для себя выводы. У нас работает отдельная служба технического отдела и качества, которая разбирается в каждой жалобе от начала и до конца. То есть не просто отвечаем на негативный отзыв ответом о положительном решении, но действительно разбираемся на каждом этапе, где допустили ошибку, и что делать, чтобы в будущем это не повторилось. И, конечно, наша основная цель, к которой мы стремимся, — превосходить ожидания клиентов.
— Как вы удерживаете своих клиентов? Возвращаются ли к вам люди за повторными заказами, а может и в третий, в четвертый раз?
— Часто люди обращаются к нам повторно, приходят к нам со своими новыми проектами, рекомендуют друзьям и знакомым. По результатам 2023 года 25% наших клиентов — это те, кто пришел повторно. И, если брать показатели в среднем по рынку в нашей нише, это показатель выше обычного. Несмотря на то, что окна люди покупают не так часто, доля возвратных клиентов у нас очень большая. Потому что мы находимся на связи с нашей клиентской базой, и, несмотря на истечение гарантийного срока, всегда прозваниваем им минимум раз в год. Узнаем, как служат наши изделия, чем мы можем быть полезны, может, у человека возникли какие-то вопросы, сложности в эксплуатации. Клиенты делятся с нами обратной связью, и это приносит свои плоды. Так мы и поддерживаем наши доверительные отношения.
— Какие уникальные предложения или технологии использует ваша компания для обеспечения высокого качества своих продуктов?
— Мы давно поняли, что тщательный отбор поставщиков и периодическая их ротация — это самый верный путь к обеспечению всегда качественного продукта. Мы работаем только с крупными проверенными производителями. Преимущественно с теми, кто использует автоматизированное производство. Стоимость такого продукта зачастую выше, чем у небольших цеховиков, мелких производств, но это наша принципиальная позиция — не рисковать деньгами, доверием клиентов и давать лучший продукт на рынке конечному потребителю.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
— Анастасия, а в чем заключается процесс индивидуального заказа пластиковых окон, как удовлетворить все потребности клиентов?
— Все окна — точно не просто одинаковые белые прямоугольники. Наши изделия закрывают очень разные потребности клиентов. Одним нужно сохранить максимум тепла, другим — защититься от шума за окном, третьим важен цвет и дизайн, а четвертым — защита от солнца. И вот мы как раз-таки не продаем только то, что, условно, есть сейчас по акции у поставщика. А учим наш персонал быть в диалоге с клиентом, слышать и замечать главное, чтобы в итоге предложить решение, которое наилучшим образом закроет его потребности. Чем очень гордимся.
— А как ваша команда справляется с вызовами, связанными с доставкой и монтажом, особенно в условиях городского трафика и сезонных изменений?
— Это зачастую бывает непросто, но у нас целая команда работает над оптимизацией логистики, и за годы работы в Ростове-на-Дону, начиная с 2016-го, мы адаптировались к текущему трафику. Ну и, конечно, всегда клиентам напоминаем, что очень выгодно и удобно менять окна в межсезонье, то есть зимой. Благо погода позволяет делать это в Ростове круглый год. Зимой мы делаем более интересные предложения, сокращаем сроки на исполнение заказов, а используемые нами материалы позволяют без потери качества осуществить монтаж в любой зимний месяц.
— Какие планы у компании «Окошкино» на будущее, и как вы видите свою роль в развитии города Ростова-на-Дону?
— По-прежнему предлагать жителям нашего города лучший продукт — это остается нашим основным направлением в развитии. Планируем всегда быть в курсе передовых технологий, новых материалов и развивать количество и качество оказываемых услуг.
И, конечно, принимать активное участие в общественной жизни города. Мы с нашей командой с удовольствием участвуем в городских мероприятиях, в спортивных забегах, помогаем приютам для животных, поддерживаем центры социального обслуживания и так далее.
— Мы говорим с вами накануне юбилея города: совсем скоро Ростову-на-Дону исполнится 275 лет. Несколько слов для наших радиослушателей и для ваших клиентов.
— Любимому городу желаем процветания и развития. Больше ярких событий, множества реализованных проектов во благо горожанам, побольше активных представителей бизнеса, которые будут с каждым годом делать наш город комфортнее для жизни, интереснее и привлекательнее. С днем рождения, наш любимый Ростов-на-Дону!
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